Antakya'da Çinli ve Türk Ekiplerin Enkazdan Kurtardığı Kadının Yakınları Sevince Boğuldu
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ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından sağ çıkarılan bir kadının yakınları birbirine sarılarak sevinçlerini paylaşıyor, 9 Şubat 2023.
ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından sağ çıkarılan bir kadının yakınları birbirine sarılarak sevinçlerini paylaşıyor, 9 Şubat 2023.
Perşembe günü, Antakya'daki Çinli ve Türk arama kurtarma ekipleri yaptıkları işbirliğiyle çöken binaların enkazından üç kadını başarıyla kurtardı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel