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Antakya'da Çinli ve Türk Ekiplerin Enkazdan Kurtardığı Kadının Yakınları Sevince Boğuldu

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Antakya'da Çinli ve Türk Ekiplerin Enkazdan Kurtardığı Kadının Yakınları Sevince Boğuldu

ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından sağ çıkarılan bir kadının yakınları birbirine sarılarak sevinçlerini paylaşıyor, 9 Şubat 2023.

ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından sağ çıkarılan bir kadının yakınları birbirine sarılarak sevinçlerini paylaşıyor, 9 Şubat 2023.

Perşembe günü, Antakya'daki Çinli ve Türk arama kurtarma ekipleri yaptıkları işbirliğiyle çöken binaların enkazından üç kadını başarıyla kurtardı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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