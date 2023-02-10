Antakya'da Çinli ve Türk Ekiplerin Enkazdan Kurtardığı Kadının Yakınları Sevince Boğuldu Güncel Haberler ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından sağ çıkarılan bir kadının yakınları birbirine sarılarak sevinçlerini paylaşıyor, 9 Şubat 2023. ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından sağ çıkarılan bir kadının yakınları birbirine sarılarak sevinçlerini paylaşıyor, 9 Şubat 2023. Perşembe günü, Antakya'daki Çinli ve Türk arama kurtarma ekipleri yaptıkları işbirliğiyle çöken binaların enkazından üç kadını başarıyla kurtardı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler

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