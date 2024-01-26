Antakya'da çıkan yangında müstakil evde hasar oluştu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak evde hasara yol açtı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki tek katlı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.