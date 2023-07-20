Antakya'da çıkan yangında kaplumbağa kurtarıldı
Güncel Haberler
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otluk alandan çıkan yangında yanmaktan son anda kurtarılan kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otluk alandan alevler yükseldi. Yanmaktan son anda kurtarılan kaplumbağa doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yangın, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Öte yandan yanmaktan son anda kurtarılan kaplumbağa da serinletilip doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel