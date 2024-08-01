Antakya'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın alanını soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 4 ilk müdahale aracı, 11 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopter ile müdahale etti. Yangın alanını soğutma çalışmaları sürüyor.
Samim SELÇUK/HATAY,