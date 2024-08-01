Üye Girişi
Haberler

Antakya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın alanını soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 4 ilk müdahale aracı, 11 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopter ile müdahale etti. Yangın alanını soğutma çalışmaları sürüyor.

Samim SELÇUK/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antakya Hatay Doğa Yaşam Güncel Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title