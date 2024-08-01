Antakya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 4 ilk müdahale aracı, 11 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopter ile müdahale etti. Yangın alanını soğutma çalışmaları sürüyor.

Samim SELÇUK/HATAY,