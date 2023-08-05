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Antakya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Habib-i Neccar Dağı'nın Küçükdalyan mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, alanda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Antakya İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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