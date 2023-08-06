Antakya'da çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli süreç için adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde saat 11.30 sıralarında çıkan ve 4 saatte kontrol altına alınan orman yangına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin karadan ve havadan yaptığı operasyonlar sonucu yangını çıkardığı öne sürülen 4 şüphelinin yakalandığı, haklarında adli sürecin başlatılması için adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

HATAY, -