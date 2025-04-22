Antakya'da Cep Telefonu Bataryası Patladı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir cep telefonu tamir dükkanında, arızalı bir telefonun bataryası patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Haraparası Mahallesi'ndeki Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'nda cep telefonu tamiri yapan Mehmet Fil, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu şarja taktı.
Fil, başka bir müşterisiyle sohbet ettiği sırada telefonun bataryası patladı.
Kısa süreli panik yaşayan Fil, alevi üfleyerek söndürdü.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iş yeri sahibinin müşteriyle ilgilendiği sırada cep telefonu bataryasının patlayarak alev aldığı görülüyor.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel