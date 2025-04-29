Antakya'da Çamurda Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde yürüyüş yaparken çamurda mahsur kalan A.Ş, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çamurda mahsur kalan kişi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Asi Nehri'nin Güzelburç mevkisinde yürüyüş yapan A.Ş, henüz bilinmeyen nedenle çamur alanda mahsur kaldı.
Çamurdan çıkamayan A.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dizlerine kadar çamura saplanan A.Ş'yi halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel