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Antakya'da boşaltılan metruk binada yangın çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 7 katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki boş 7 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

İtfaiye Antakya Hatay Güncel Haberler

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