Antakya'da boşaltılan binada yangın çıktı
HATAY'ın Antakya ilçesinde geçen yıl 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
HATAY'ın Antakya ilçesinde geçen yıl 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kantara Mahallesi'ndeki boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Binanın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltıldığı belirlendi.