Antakya'da Boş Binada Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 katlı boş bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Binanın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı öğrenildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü.
Saray Caddesi'ndeki boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Binanın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltıldığı belirlendi.