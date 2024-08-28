Antakya'da boş binada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan bir binada yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü.
Depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan Biniciler Mahallesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.