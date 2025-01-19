Antakya'da Boruya Sıkışan Buzağı Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir buzağı, atık su borusuna sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanı başarılı bir şekilde kurtardı. Yaralanma olmadığı belirtilen buzağı, sahibine teslim edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde atık su borusuna sıkışan buzağı, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Gökçegöz Mahallesi'nde evin atık su borusundan buzağı sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Boruya sıkıştığı belirlenen buzağı, ekibin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yara almadığı belirlenen hayvan, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel