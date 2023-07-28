Antakya'da bataklığa saplanan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bataklığa saplanan köpek, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği kurtararak temizledi ve doğal ortamına saldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bataklığa saplanan köpek, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Merkez Antakya ilçe Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Bataklığa saplanan köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışma ile köpeği kurtardı.

Kurtarılan köpek temizlenip tekrar doğal ortamına salındı. - HATAY