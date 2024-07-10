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Antakya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 3 Kişi Yaralandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araç, Antakya çevre yolunda meydana gelen kazada hasar gördü. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AHC 80 plakalı hafif ticari araç, Antakya çevre yolunun otogar mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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