Antakya'da Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otlattığı büyükbaş hayvanı Asi Nehri'ne düşen bir kişi, durumu itfaiyeye bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla hayvanı nehirden çıkararak sahibine teslim etti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Güzelburç mevkisinde, otlattığı büyükbaş hayvanının Asi Nehri'ne düştüğünü fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla hayvanı nehirden çıkardı.
Durumunun iyi olduğu anlaşılan hayvan, sahibine teslim edildi.