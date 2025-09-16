Haberler

Antakya'da Apartman Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, binanın elektrik panosunda çıktı ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Saraykent Mahallesi'ndeki binanın elektrik panosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinlerini tahliye eden ekipler, dumandan etkilenen 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
