Antakya'da Apartman Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, binanın elektrik panosunda çıktı ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Saraykent Mahallesi'ndeki binanın elektrik panosunda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinlerini tahliye eden ekipler, dumandan etkilenen 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel