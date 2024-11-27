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Antakya'da Apartman Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antakya'da Apartman Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Serinyol Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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