Antakya'da apartman bahçesine giren yılan doğaya salındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı.
Saraykent Mahallesi'ndeki apartman sakinleri, bahçede yılan görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin yakaladığı yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.