Antakya'da Altyapı Çalışmasında Toprak Kayması: Bir İşçi Yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, toprağın altında kalan işçiyi kurtararak hastaneye kaldırdı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması yapılan alanda toprak kayması sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Odabaşı Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada alanda çalışan işçilerden biri toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.