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Antakya'da ağır hasarlı bina patlatılarak yıkıldı

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Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde, ağır hasarlı 13 katlı binanın patlayıcıyla yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Antakya'da ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde, ağır hasarlı 13 katlı binanın patlayıcıyla yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelmişti. Antakya'da ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekinci Mahallesi'nde 13 katlı bir bina patlayıcıyla kontrollü olarak yıkıldı. Dev binanın yerle bir olduğu anlar ise cep telefonuyla görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antakya Hatay Güncel Haberler

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