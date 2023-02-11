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Antakya'da 74 yaşındaki depremzede enkazdan sağ kurtarıldı

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Antakya'da 74 yaşındaki depremzede enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay Antakya'da, saat 07.00 sularında 74 yaşındaki Sabiha Güngören ve eşi enkazdan sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay Antakya'da, saat 07.00 sularında 74 yaşındaki Sabiha Güngören ve eşi enkazdan sağ kurtarıldı.

Antakya'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren UMKE personeli, 75. Yıl Bulvarı'ndaki bir bina enkazından depremin 6'ncı günü saat 07.00 sıralarında Güngören ve ismi öğrenilemeyen eşini enkazdan sağ çıkardı.

Depremzedeler daha sonra sağlık personeline teslim edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Antakya Güncel Haberler

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