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Antakya'da 540 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, evinde 540 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odabaşı Mahallesi'nde M.T'ye ait evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Ekipler, evde yaptığı aramada 540 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi M.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, evinde 540 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odabaşı Mahallesi'nde M.T'ye ait evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptığı aramada 540 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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