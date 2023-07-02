Antakya'da 5 Katlı Binada Çıkan Yangında Mahsur Kalan 25 Kişi Kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangın sonucunda mahsur kalan 25 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle binada oluşan duman hızla yayıldı ve içeride bulunanlar dışarıya çıkamadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla mahsur kalanları kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.