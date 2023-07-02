Antakya'da 5 Katlı Binada Çıkan Yangında Mahsur Kalan 25 Kişi Kurtarıldı
Güncel Haberler
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangın sonucunda mahsur kalan 25 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle binada oluşan duman hızla yayıldı ve içeride bulunanlar dışarıya çıkamadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla mahsur kalanları kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Saraykent Mahallesi Akçay Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.
Binada ikamet eden 25 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle binada mahsur kalanları kurtardı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.