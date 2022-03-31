Antakya'da 390 gram esrar ele geçirildi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 390 gram esrar ile tabanca ele geçirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 390 gram esrar ile tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik belirlenen bir ikamette arama yaptı.
Güvenlik güçleri, evde 390 gram esrar ile tabanca buldu.
Ev sahibi S.Y. gözaltına alındı.
AA / Burak Milli - Güncel