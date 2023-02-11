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Antakya'da 2 yaşındaki çocuk depremin 122'nci saatinde enkazdan kurtarıldı

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Antakya'da 2 yaşındaki çocuk depremin 122'nci saatinde enkazdan kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, depremin 122'nci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, depremin 122'nci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Antakya kent merkezindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu sabah Güneş Sokak'taki İbrahim Melis Apartmanı'nın enkazından ses alan Muğla Jandarma Arama Kurtarma Timleri, bölgedeki kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin çalışmasının ardından enkazda bulunan 2 yaşlarındaki "Asya" isimli kız çocuğu kurtarıldı.

Asya, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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