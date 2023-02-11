Antakya'da 11 yaşındaki Muhammet, 133'üncü saatte kurtarıldı
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HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 11 yaşındaki Muhammet, 133 saat sonra sağ çıkarıldı.
HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 11 yaşındaki Muhammet, 133 saat sonra sağ çıkarıldı. Muhammet, kurtarma ekiplerine elini uzatarak yerini gösterdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında çalışma yaptı. Yaşam koridoru oluşturan ekipler, Muhammet'i tespit edip, görüşerek fener ışığını nerede gördüğünü eliyle işaret etmesini istedi. Enkaz altındaki çocuk, sıkıştığı yerden elini çıkarıp, yerini gösterdi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhammet, 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.