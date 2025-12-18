Unhcr: Çinli Spor Giyim Şirketi Anta, Son Üç Yılda Afrika'da 300.000'den Fazla Çocuğa Destek Sağladı

CENEVRE, 18 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Çinli spor giyim şirketi ANTA'nın dünya genelinde yerinden edilmiş çocuklara yönelik destek taahhüdünü yenilemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

UNHCR'den çarşamba günü yapılan açıklamada ANTA ile "Değişim için Harekete Geçme" ortaklığının son üç yılda Afrika'daki 300.000'den fazla yerinden edilmiş çocuk ve gence eğitim ve spor temelli destek sağladığı belirtildi.

15-17 Aralık tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen 2025 Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan ANTA Grubu Başkan Yardımcısı Christina Li, şirketin 2023-2025 yılları arasında Burundi, Kenya ve Etiyopya'da yerinden edilmiş çocuk ve gençlere 1,5 milyon ABD doları tutarında mali destek ve 1,2 milyon adet spor giyim ve ekipmanı sağladığını açıkladı.

Önümüzdeki üç yıl boyunca benzer düzeyde destek sağlamayı taahhüt eden şirket, öğrenme ve oyun yoluyla yerinden edilmiş çocukların güvenliği, eğitimi ve refahını iyileştirme çabalarını sürdüreceğini bildirdi.

UNHCR, ANTA'nın katkılarının, Sporla Koruma Programı ve Temel Etki Eğitim Girişimi'ni desteklediğini, öğretmenlere finansman sağlayıp öğrenme materyalleri sunduğunu ve çocukların okula başlamasını, devam etmesini ve başarılı olmasını sağlayarak kriz dönemlerinde mülteci sınıflarının açık kalmasına yardımcı olduğunu kaydetti.