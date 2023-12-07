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Anshun'daki Antik Köyler Turistlerin İlgi Odağı

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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Anshun kentindeki antik taş yapılara ve benzersiz yerel geleneklere sahip köyler, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Tunpu kültürü, kendine özgü kostümler, lehçeler, mimari, inanç, sanat ve yaşam tarzıyla ön plana çıkıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 20-22 Kasım 2023

1. Köylerin çeşitli görüntüleri

3. Turistlerin çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Anshun kentinde antik taş yapılara ve benzersiz yerel geleneklere sahip birçok köy, popüler turizm noktalarından biri haline geldi.

Taş yapılı Tunpu evleri, Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde inşa edilmiş. Bu dönemde Anshun'a gönderilen bir grup asker, burada köyler inşa etmiş ve bölgeyi mahsul yetiştirmeye uygun tarım arazisine dönüştürmüş.

Anshun'a özgü Tunpu kültürü, kendine özgü kostümler, lehçeler, mimari, inanç, sanat ve yaşam tarzıyla ön plana çıkıyor.

"Tunpu kültürü, turistlerin ilgi duyduğu türden bir kültür. Burası her zaman arkadaşlarımı götürdüğüm bir yer. Bu tarihin ve kültürün, gelecek nesillere tanıtılmaya değer olduğunu düşünüyorum."

"Bu yerin çok özel olduğunu düşünüyorum. Tüm bölge halkının halen eski yaşam tarzını sürdürdüğünü görebiliyoruz. Toplulukta kültürel kalıntıların korunması çalışmalarının son derece iyi şekilde yapılmış olması takdire şayan. Bizim için sadece turistik bir değer değil, daha önemlisi bir sonraki neslin, atalarının buraya nasıl yerleştiğini ve burada nasıl işe başladığını bilmelerine de imkan tanıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Kültür Turizm Güncel Haberler

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