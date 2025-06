Anohni & The Johnsons Zorlu PSM'de Sahne Alacak

Mercury Ödüllü "Anohni & The Johnsons", yarın Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde PSM Loves Summer by %100 Müzik serisinin dördüncü edisyonunun açılışını yapacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, duygusal derinliği ve kendine özgü vokal tarzıyla öne çıkan Anohni, son albümü "My Back Was a Bridge for You to Cross" ile doğa, toplum ve içsel yolculuklar üzerine müzikal anlatı kuruyor.

Anohni, müziğinde elektronik tınılardan klasik müziğin sınırlarını zorlayan deneysel yaklaşımlara, dans ritimlerinden soul'un duygusal derinliğine uzanan geniş bir yelpazede üretim yapıyor.

Etkinliğin biletlerine "www.passo.com.tr" internet adresinden ulaşılabilir.