Annesiyle tartışan babasını, balyozla öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesiyle tartışan babasını, balyozla öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
 - Güncelleme:
Annesiyle tartışan babasını, balyozla öldürdü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde K.A. (16) annesiyle tartışan babası Mehmet A.'yı (51), kafasına balyozla vurarak öldürdü.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde K.A. (16) annesiyle tartışan babası Mehmet A.'yı (51), kafasına balyozla vurarak öldürdü.

Olay, öğleden sonra Suruç'a bağlı Karaca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet A., ismi öğrenilemeyen eşi ile tartıştı. Sebebi öğrenilemeyen tartışma sırasında eve gelen K.A., anne ve babasını ayırmaya çalıştı. İddiaya göre tartışma sırasında K.A. eşine tokat attı. bu duruma öfkelenen K.A., evde bulunan balyozla babasının kafasına vurdu. Aldığı darbe ile kanlar içersinde yere yığılan Mehmet A., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. K.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title