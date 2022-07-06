Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (5) - Haberler

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Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (5)

Demirören Haber Ajansı - Hasan Dönmez - Güncel
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Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (5)

SALDIRGAN İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞKonya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı (47) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden, belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi...

SALDIRGAN İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞ

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı (47) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden, belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırının yaşandığı odada ise eşyaların dağıldığı görüldü.

ANNESİNİ AMELİYAT ETMİŞ

Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın (58) 7 Haziran günü geçirdiği kalp krizi sonucu Yunak Devlet Hastanesi'nden sevkle Konya Şehir Hastanesi'ne getirildiği, burada doktor Ekrem Karakaya (47) tarafından anjiyo ameliyatı yapıldığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği bildirildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Kayseri Develi'de doğan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan doktor Ekrem Karakaya'nın (47), 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğunun olduğu ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel

Devlet Hastanesi Şehir Hastanesi Ekrem Karakaya Güncel Haberler

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