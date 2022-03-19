Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı - Haberler

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Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği ve yoğun bakıma alınan 1 yaşındaki L.Y., hayati tehlikeyi atlatarak, normal odaya alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği ve yoğun bakıma alınan 1 yaşındaki L.Y., hayati tehlikeyi atlatarak, normal odaya alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.

Olay, Bismil ilçesinde önceki akşam meydana geldi. İlçe Devlet Hastanesi'ne kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu. N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti. İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. N.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEK NORMAL SERVİSE ALINDI

Yoğun bakımda tedavi gören ve daha sonra hayati tehlikeyi atlatan L.Y., yatan hasta servisine alındı. L.Y.'nin tedavisi serviste devam edecek. Yakınlarının refakat ettiği L.Y'nin durumuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda L.Y'nin durumuyla ilgili olarak rapor hazırlayacak.


Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Haberler

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