Annesinin sevgilisini bıçaklayan Emre ve arkadaşına 8 yıl 4 ay hapis cezası

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde gece uyandığında evde annesinin yatak odasında gördüğü Enis Y.'yi 3 yerinden bıçakla yaralayan Emre Toprak (19) ve arkadaşı Oğuz Karatekin (19) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Baraj Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda Emre Toprak, saat 02.00 sıralarında uyandığında annesi Badegül T.'nin odasından sesler duydu. Anathar deliğinden odaya bakan Emre Toprak, annesinin yanında tanımadığı Enis Y.'yi görünce tepki gösterdi. Odadan çıkan Enis Y. mutfağa doğru koşarak eline bıçak aldı. Emre Toprak, Enis Y.'nin elindeki bıçağı alıp, 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Çıkan arbedede elinden yaralanan Toprak'ı ise olay yerine gelen arkadaşı Oğuz Karatekin sakinleştirdi. Enis Y., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emre Toprak'ın avukatı Yusuf Taşcı, karara itiraz etmeyeceklerini söyleyerek, "Emre Toprak hakkında verilen haksız ve hukuksuz hapis cezasını asla kabul etmemekle birlikte, mevcut infaz hükümleri ve açık cezaevindeki hükümlülerin 2023 yılı temmuz ayını kadar izinli olması nedeniyle istinaf kanun yoluna başvuru hakkımızdan feragat ettik. Müvekkilimin 112 Acil Servis'i aradığı HTS kayıtları ile mağdura ilk yardımda bulunduğu mağdur ve tanık beyanları ile sabitken; adam öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmesi haksız, hukuksuz ve kanunun açık hükmünün yanlış yorumlanmasından ibarettir" dedi.