Annesinin Reddettiği Çakalı Keçi Emzirmeye Başladı

Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Ordos'ta bir yaban hayatı parkındaki çakal yavrusu, park görevlisinin yardımıyla bir keçiden süt emerek besleniyor.

Yavru çakal, yaban hayatı parkında bu yıl Mart ayında doğdu.

SES (Çince): Lİ YUAN, Ordos yaban hayatı parkı görevlisi:

"Anne çakal, doğumdan önce baba tarafından terk edildiği için biraz dürtüsel davranışlarda bulundu ve doğum sonrası yavruyu kabul etmedi. Aynı sıralarda hayvanat bahçemizdeki bir keçi zor bir doğum yaptı ve yavrusu doğumdan öldü. Anne keçinin sütü olduğundan, biz de ikisini bir araya getirerek yavru çakalın sindirimi kolay keçi sütünü içmesini sağladık. Yavrunun dışkılaması normal. Sağlık durumu son derece iyi."

Park çalışanları, yeterince büyüdüğünde yavru çakalın sürüye katılmasına izin vereceklerini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.(XHTV)