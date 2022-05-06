Annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde annesinin kullandığı ilacı içmesinin ardından fenalaşan 11 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde annesinin kullandığı ilacı içmesinin ardından fenalaşan 11 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, evde 11 aylık Yiğit A.O., ailesi fark etmeden annesinin kullandığı Alzheimer ilacını içti. İlacı içmesinin ardından fenalaşan bebek Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yiğit A.O., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ertuğrul Yüksel - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi, Alzheimer, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title