Annesinin kebapçıya bıraktığı çocukları babası istemedi

Adana'da annesinin 'Sizi 10 gün sonra gelip alacağım' diyerek daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bıraktığı 3 çocuğu babasının istemediği, çocukların devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Adana'da annesinin 'Sizi 10 gün sonra gelip alacağım' diyerek daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bıraktığı 3 çocuğu babasının istemediği, çocukların devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan'a verildi.

Anne Nurcan, sabah saatlerinde 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise 'Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum' diyerek ortadan kayboldu.

Ayrıca Nurcan Kaymaz, iş yeri sahibi Erkek'e ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi.

Kadının dükkandan ayrılması ve çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Şaban Erkek, aile fertlerine ulaşmaya çalıştı. Aileyle irtibat kuramayan Erkek, durumu polise bildirdi. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Ekipler burada baba Sabahattin Darende'ye ulaştı ve Darende çocukları almak istemediğini beyan etti. Bunun üzerine çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kontrolündeki bir yurda yerleştirildi.

Anne Nurcan Kaymaz'a ise halen ulaşılamadı.

(Umutcan İşledici /İHA)