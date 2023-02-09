Annesinin emzirerek hayatta tuttuğu bebek, 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı Güncel Haberler HATAY'da deprem nedeniyle çöken binanın enkazı altında kalan 6 aylık bebek, arama kurtarma ekiplerince depremden 62 saat sonra çıkarılırken, Eskişehir'den desteğe giden İl Ambulans Servisi'nde görevli sağlık personellerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. HATAY'da deprem nedeniyle çöken binanın enkazı altında kalan 6 aylık bebek, arama kurtarma ekiplerince depremden 62 saat sonra çıkarılırken, Eskişehir'den desteğe giden İl Ambulans Servisi'nde görevli sağlık personellerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 6 aylık bebeği enkaz altında emzirerek hayatta kalmasını sağladığı öğrenilen annenin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Hatay'da deprem nedeniyle Ürgenpaşa Mahallesi Asım Sokak'taki çöken binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, annesiyle birlikte enkaz altında kalan 6 aylık bir bebek sağ olarak kurtarıldı. Annenin enkaz altında bebeğini emzirerek hayatta tuttuğu öğrenildi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Eskişehir'den desteğe giden İl Ambulans Servisi'nde görevli sağlık personelince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, daha sonra ambulansla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Enkaz altında sağ olan anneyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eskişehir Hatay Güncel Haberler

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