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Annesinin boğazını kesip, 2 katlı evinin çatısından atlayıp öldü (2)

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Annesinin boğazını kesip, 2 katlı evinin çatısından atlayıp öldü (2)

HASTANEDE ÖLDÜManisa'da tartıştığı annesi Cemile Karataş'ın (55) boğazını bıçakla keserek öldüren ve 2 katlı evlerinin çatısından atlayan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Manisa'da tartıştığı annesi Cemile Karataş'ın (55) boğazını bıçakla keserek öldüren ve 2 katlı evlerinin çatısından atlayan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karataş Manisa Güncel Haberler

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