Annesinin böbreğiyle sağlığına kavuşan genç kızdan "bağış" çağrısı

Erzurum'da kalp çarpıntısı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Gizem Dinler, öğretmen annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Erzurum'da yaşayan 28 yaşındaki Dinler, 4 yıl önce kalp çarpıntısı şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvurdu.

Buradaki tetkiklerde böbrek değerlerinde düşüklük belirlenen ve doktorun yönlendirmesiyle nefroloji kliniğine sevk edilen Dinler'e böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Bir süre diyaliz tedavisi gördükten sonra iki böbreği de iflas eden ve acil nakil gereken Dinler'e, yaklaşık 1,5 yıl önce 52 yaşındaki annesi böbreğini vermek istedi.

Yakınlarının tavsiyesiyle Antalya'da özel bir merkezde annesinden yapılan nakille sağlığına kavuşan Dinler, herkesin organ bağışında bulunarak hayat kurtarmasını istiyor.

"Benim de annemin de artık tek böbreği var"

Gizem Dinler, AA muhabirine, hastalık sürecinin zor ve ağır geçtiğini belirtti.

"Benim için annemin böreğini vermesi, bu hayattaki en büyük şansım." diyen Dinler, nakil olduktan kısa süre sonra hayatının normale döndüğünü söyledi.

Süreci annesi ile atlattığını anlatan Dinler, "Şimdi annemle birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Benim de onun da artık tek böbreği var." ifadesini kullandı.

Dinler, nakil sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Çok fazla ve uzun süre nakil bekleyen hastalar var. Ağlamamın en büyük sebebi hem nakil sürecinde yaşadığım sıkıntılar hem de mutluluktan. Tek böbrekle yaşamakla çift böbrekle yaşamak arasında bir fark yok. Annem tek böbreği olmasına rağmen benden sağlıklı. Hastalığı tesadüfen öğrendim, yarın herkes tesadüfen öğrenebilir. Kimsenin bu duruma düşmesini istemem. Bir gün organ bekleyen siz de olabilirsiniz, lütfen bağış yapıp hayat kurtarın."

Kızına hem moral hem de şifa oldu

Anne Aylin Dinler de kızının hasta olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü ve süreci birlikte atlattıklarını anlattı.

Nakil sürecinde kızına hem moral hem de şifa olduğunu belirten Dinler, "Kızıma 'sen üzülme, böbreğimi veriyorum' dedim ve işlemlere başladık. Can vermek Allah'a mahsus ama benim için kızımı iyileştirip hastalıktan kurtarmak adına böbrek vermek dünyanın büyük mutluluğu. İhtiyaç olsa organımı seve seve yine veririm, ömür boyu diyalize girsem de kızma organımı veririm." diye konuştu.

Dinler, bağış yapanların sağlığının bozulmadığına dikkati çekerek, hayat kurtarmak için herkese organ bağışında bulunma çağrısında bulundu.