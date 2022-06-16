Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı

ZONGULDAK'ta Nurten Demirbağ (40), evinin yakınında tartıştığı kayınbiraderi Namık Demirbağ (57) tarafından tabanca ile vuruldu. Annesinin yaralandığını gören C.D. (17), amcası Namık Demirbağ'ı bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Namık Demirbağ, sokaktaki merdivenlerde yengesinin eve gelmesini bekledi. İşten evine dönen Nurten Demirbağ, yolunu kesen kayınbiraderi ile tartıştı. Tartışma sırasında belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesi Nurten Demirbağ'a art arda ateş etti. Yaralanan kadın yere yığıldığında Namık Demirbağ, bu kez tabancanın kabzası ile başına vurdu.

Namık Demirbağ'ın yengesini vurduğu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde Namık Demirbağ'ın, yerde yaralı halde yatan yengesi Nurten Demirbağ'ın başına tabancının kabzasıyla vurduğu görüldü. Görüntüleri kaydeden vatandaşın, "Mermisi bitti, indirin onu. Kadını öldürecek" diye yardım çağrısında bulunduğu duyuldu.