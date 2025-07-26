Annesini Sopayla Öldüren Oğul Tutuklandı

Annesini Sopayla Öldüren Oğul Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde Oğuz Ç, annesi Teslime Ç'yi sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Oğuz Ç, annesinin bayıldığını söyleyerek 112'yi aramış, sağlık ekipleri anneye ulaşınca onun öldüğünü tespit etmişti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evde Teslime Ç'nin (62) öldürülmesine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan oğlu Oğuz Ç'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Oğuz Ç, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp annesi Teslime Ç'nin evde bayıldığını söylemiş, ihbar üzerine adrese giden sağlık personeli, sırt ve bacağında sopayla darp izleri olan kadının öldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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