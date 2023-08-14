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Annesini satırla yaralayan zanlı tutuklandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde saldırdığı annesini satırla yaralayan zanlı tutuklandı. Olay, dün saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G., annesi S.G.'ye satırla saldırdı. Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tutuklandı Öte yandan, suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesini satırla yaralayan zanlı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde saldırdığı annesini satırla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G., annesi S.G.'ye satırla saldırdı. Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tutuklandı

Öte yandan, suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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