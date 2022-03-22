Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'da Fahri Koca'nın (45), barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle kızının gözü önünde öldürdüğü eşi Fadime Koca'nın (45) cenazesi toprağa verildi. Annesinin cenaze töreninde gözyaşı döken uzman çavuş oğulları Resul Koca (23) firari babasına "Gel beni de öldür, gel. Ben sensiz nasıl yaşayacağım anne?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir lokantada bulaşıkçılık yapan 4 çocuk annesi Fadime Koca, işsiz eşi Fahri Koca ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu gerekçesiyle bir süre önce evi terk etmişti. Çocuklarını da yanına alan Fadime Koca, kiraladığı evde oturmaya başladı. Eşini eve dönmesi için ikna konuşmaları yaptığı öne sürülen Fahri Koca, kızı Nilüfer (20) ile marketten dönen Fadime Koca'yı av tüfeğiyle başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı Nilüfer Koca ise sinir krizi geçirdi. Fadime Koca'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kayıplara karışan Fahri Koca'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.