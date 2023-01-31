Annesini öldüren çocuk ve azmettirmekle suçlanan babası yargılandı, kadınlar eylem yaptı

ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşusunu da yaralayan İ.A. (15) ile oğlunu azmettirmekle suçlanan baba Erkan A.'nın (42) tutuklu yargılanmasına 'kapalı duruşma' ile devam edildi.

ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşusunu da yaralayan İ.A. (15) ile oğlunu azmettirmekle suçlanan baba Erkan A.'nın (42) tutuklu yargılanmasına 'kapalı duruşma' ile devam edildi. Baba ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verildiği dava ertelenirken, Kadın Meclisi üyeleri adliye önünde kadın cinayetlerini protesto etti.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 2'inci duruşmasına 15 yaşındaki tutuklu sanık İ.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mahkemede tutuklu yargılanan babası Erkan A. (42), öldürülen Serap Bor'un (35) avukatları yer aldı. Kapalı yapılan duruşmada, sanık ve tanıkların ifadeleri alındı. Duruşma, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek 21 Mart'a ertelendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürüp 3 komşusunu yaralayan İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. hakkındaki Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı iki dava açıldı. İddianamede İ.A. hakkında 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Bor'un 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis talep edildi. Erkan A. hakkında ise 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.