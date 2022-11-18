Annesini öldüren çocuğa 19 yıl, azmettiren babasına ağırlaştırılmış müebbet istemi

ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşusunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan İ.A. (15) ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. (42) hakkında soruşturma tamamlandı.

ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşusunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan İ.A. (15) ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. (42) hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede İ.A. hakkında 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 19 yıla kadar hapis istenirken, babası Erken A. hakkında ise 'azmettirme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Serap Bor, 19 Mayıs'ta evine gelen, babası Erkan A. ile yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen'i (50) de yaralayıp kaçtı. Polis, İ.A. ile Erkan A.'yı, olayın yaşandığı mahallede farklı sokaklarda yaya olarak yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan İ.A. ile Erkan A. tutuklandı.