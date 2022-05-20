Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede (2) - Haberler

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Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede (2)

BABA VE OĞLU TUTUKLANDIEskişehir'de annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldüren, 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Eskişehir'de annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldüren, 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir, Bor, Güncel, Haberler

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