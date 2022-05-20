Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede (2) - Haberler

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Eskişehir'de annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldüren, 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel