Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede - Haberler

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Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede

Demirören Haber Ajansı - Engin Özmen - Güncel
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ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldüren İ.A. (15) adlı erkek çocuğu ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldüren İ.A. (15) adlı erkek çocuğu ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Serap Bor, dün evine gelen ve babasıyla yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen'i (50) de yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında İ.A. ve azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., olayın yaşandığı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki farklı sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte İ.A.'nın kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen İ.A. ve Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkan A., maskenin yanı sıra kapüşonla yüzünü gizlemeye çalıştı. Baba ve oğlu, savcılık sorgusuna alındı.Öte yandan İ.A.'nın pompalı tüfekle yaraladığı Ayşe Altın, Döndü Çayır ve Türkan Çimen'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

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