Annesini 'ilişkisi var' diye öldürmüş - Haberler

ESKİŞEHİR'de annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldüren, 3 komşusunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan 15 yaşındaki İ.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. İ.A.'nın ifadesinde annesini bir erkekle ilişkisi olduğu için aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Serap Bor, önceki gün evine gelen, babasıyla yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen'i (50) de yaralayıp kaçtı. Polis, İ.A. ile babası Erkan A.'yı, olayın yaşandığı mahallede farklı sokaklarda yaya olarak yakalayıp gözaltına aldı.

Oğlunu azmettirdiği öne sürülen Erkan A.'nın ise suçlamaları reddettiği belirtildi.