Annesini darbettiği öne sürülen kişinin yakalanması için çalışması başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesini darbettiği öne sürülen kişinin yakalanması için çalışması başlatıldı

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Annesini darbettiği öne sürülen kişinin yakalanması için çalışması başlatıldı

Samsun'da hastanede tedavi gören annesini darbettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da hastanede tedavi gören annesini darbettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kalp hastası S.K. (75) ile kendisini ziyarete gelen oğlu H.H.K. arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yatakta tedavi gören annesini darbeden H.H.K, hastaneden kaçtı.

Acil servise getirilerek tedavi edilen anne, hastane polisine ifade verdikten sonra tedavi gördüğü servise alındı.

Hastaneden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

AA / Recep Bilek - Güncel

Araştırma, Samsun, Kalp, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title